Посол США в Киеве призвала украинцев на избирательные участки

В посольстве США в Киеве призвали украинцев активнее участвовать во втором туре президентских выборов. Соответствующее заявление опубликовано на странице диппредставительства в Facebook.

«Надеюсь, что сегодня все украинцы, обладающие избирательным правом, примут активное участие в демократии и проголосуют», — говорится в сообщении посла Мари Йованович.

Посол отметила, что представительство Вашингтона на Украине ожидает мирных демократических выборов, результаты которых отразили бы волю народа.

Второй тур выборов президента Украины проходит 21 апреля. В бюллетень попало двое кандидатов — Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. В первом туре, который состоялся 31 марта, Зеленский получил более 30 процентов голосов, Порошенко — в два раза меньше.

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