Стало известно о присутствии Помпео при разговоре Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майк Помпео прослушивал разговор американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника Государственного департамента США.

По данным собеседника издания, Помпео был среди административных чиновников, которые слушали телефонную беседу. Но принимал ли госсекретарь участие в дискуссии двух лидеров, не сообщается.

Отмечается, что ранее об участии Майка Помпео в разговоре между Трампом и Зеленским известно не было.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. Сенаторы сочли это попыткой обрушить рейтинг Джо Байдена, который претендует на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.

Позже Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа. Киев также отказался публиковать свою версию стенограммы телефонной беседы с Трампом. По словам Зеленского, в таких разговорах есть «определенные нюансы и вещи», которые было бы неправильно предавать огласке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!