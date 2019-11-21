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Байден посетовал на нежелание Путина видеть его президентом США

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Джозеф Байден

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет его победы на выборах главы государства 2020 года. Он заявил об этом на теледебатах кандидатов от Демократической партии, трансляцию которых провел канал MSNBC.

На дебатах в американском штате Джорджия Байдену задали вопрос о слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа. Байден отметил, что многое узнал на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, например, что Трамп не хочет его участия в выборах от демократов. Также, по словам политика, он понял, что Россия не желает ему победы в этих выборах.

Байден добавил, что кто-то должен «сделать то, что должно быть сделано»: победить Дональда Трампа.

Скандал вокруг Байдена произошел после того, как СМИ сообщили, что его сын Хантер Байден получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на украинского лидера Владимира Зеленского во время июльского разговора. Президент США требовал от него начала расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

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