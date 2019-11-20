В Верховной Раде рассказали о происхождении многомиллионного гонорара Байдена

Денежный гонорар в размере 16,5 миллиона долларов, который Хантер Байден получил от нефтегазовой компании Burisma, были украдены у народа Украины. С таким заявление выступил депутат Верховной Рады Андрей Деркач, чьи слова передает «Интерфакс-Украина».

«Байден получал деньги, источником которых является не успешная деятельность Burisma, не гениальные бизнес-ходы или рекомендации. Это деньги граждан Украины», — заявил он, указав на преступное происхождение этих средств. Такой вывод, по словам Деркача, следует из документов, обнародованных Генпрокуратурой Украины.

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Скандал вокруг Байденов произошел после того, как СМИ сообщили, что сын американского политика Джо Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

Кроме того, был обнародован разговор адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с Петром Порошенко, занимавшим в то время пост президента Украины. Шокин считает, что его уволили по личной просьбе Байдена именно из-за «дела Burisma». На необходимость прекратить расследование ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.

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