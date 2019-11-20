В Верховной Раде рассказали о происхождении многомиллионного гонорара Байдена

Денежный гонорар в размере 16,5 миллиона долларов, который Хантер Байден получил от нефтегазовой компании Burisma, были украдены у народа Украины. С таким заявление выступил депутат Верховной Рады Андрей Деркач, чьи слова передает «Интерфакс-Украина».
«Байден получал деньги, источником которых является не успешная деятельность Burisma, не гениальные бизнес-ходы или рекомендации. Это деньги граждан Украины», — заявил он, указав на преступное происхождение этих средств. Такой вывод, по словам Деркача, следует из документов, обнародованных Генпрокуратурой Украины.
Скандал вокруг Байденов произошел после того, как СМИ сообщили, что сын американского политика Джо Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.
Кроме того, был обнародован разговор адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с Петром Порошенко, занимавшим в то время пост президента Украины. Шокин считает, что его уволили по личной просьбе Байдена именно из-за «дела Burisma». На необходимость прекратить расследование ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.