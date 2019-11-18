Кум Порошенко отказал адвокату Трампа в расследовании против Байдена

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ему несколько раз приходилось отказываться от возбуждения уголовных дел в отношении граждан США. Об этом он рассказал в интервью изданию «Украинская правда».

Речь идет о возможном расследовании деятельности Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена, основного конкурента действующего президента США Дональда Трампа на будущих выборах главы государства. По словам Луценко, о возможности начать расследование его спрашивал личный адвокат Трампа Руди Джулиани. На его вопрос экс-генпрокурор ответил отрицательно, потому что «любая выплата членам наблюдательного совета является законной».

Он добавил, что компания Burisma, вокруг которой разгорелся скандал с участием Хантера Байдена, зарегистрирована на Кипре, а ее «проплаты идут через Латвию», поэтому к Украине никаких вопросов быть не может.

После этого, как рассказывает Луценко, Джулиани показал ему видео, на котором Байден-старший рассказывает, «как легко он научился решать вопросы в Украине». Просмотр видео вызвал у экс-генпрокурора шок и признал, что Байден-младший себя «задокументировал», но возбудить уголовное дело снова отказался, поскольку «превышение своих полномочий американским топ-чиновником» не является подследственностью Украины.

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Скандал вокруг Байденов произошел после того, как СМИ сообщили, что сын Джо Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

Кроме того, был обнародован разговор адвоката президента Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с Петром Порошенко, занимавшим в то время пост президента Украины. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за «дела Burisma». На необходимость прекратить расследование ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.

Луценко является давним соратником прежнего украинского президента Петра Порошенко. У него нет юридического образования, и должность генерального прокурора он смог занять только после обновления законодательства. В 2013 году Луценко стал кумом Порошенко.

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