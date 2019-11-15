Расследовавший дело Байдена украинский прокурор уволен

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Константин Кулик, который вел дело связанной с бывшим вице-президентом США Джо Байденом компании Burisma, не пришел на обязательную переаттестацию и поэтому будет уволен из прокуратуры. Об этом он рассказал в интервью изданию «Настоящее время».

По его словам, согласно новому закону о прокуратуре, переаттестация является обязательной и закон не оставляет других вариантов кроме увольнения Кулика.

Также Рябошапка уточнил, что не чувствует никакого давления по делу Burisma ни со стороны официальных лиц США, ни от властей Украины.

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Скандал вокруг Байденов произошел после того, как СМИ сообщили, что сын Джо Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

Кроме того, был обнародован разговор адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с Петром Порошенко, занимавшим в то время пост президента Украины. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за «дела Burisma». На необходимость прекратить расследование ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.

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