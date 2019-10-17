Экс-генпрокурор Украины обвинил следователей в сливе данных из-за дела Байдена

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) получило заявление от бывшего генерального прокурора Виктора Шокина с просьбой начать расследование разглашения его персональных данных. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники в ведомстве.

Заявление было подано на основании данных, обнародованных депутатом Андреем Деркачем, которые доказывают, что посольство США в Киеве оказывало давление на украинских следователей. По мнению Шокина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) незаконно получило в Государственной миграционной службе его личную информацию, а потом передало ее американскому посольству.

Экс-генпрокурор считает, что передача данных была осуществлена с целью давления на него бывшего вице-президента США Джо Байдена. В заявлении указывается, что распространение личных данных было осуществлено из-за личной неприязни Байдена к Шокину, которая возникла у него в связи с расследованием экс-генпрокурором дела в отношении компании Burisma.

По мнению Шокина, сотрудники НАБУ нарушили неприкосновенность его частной жизни, в связи с чем он просит начать ГБР досудебное расследование и привлечь его к производству.

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9 октября стало известно, что первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава на протяжении нескольких лет предоставлял посольству США конфиденциальную информацию. Также были раскрыты суммы денежных средств, которые перечислялись сотрудникам украинской компании Burisma.

Скандал вокруг Байденов начался после того, как СМИ сообщили, что сын Джо Байдена Хантер получал миллионы долларов от Burisma с весны 2014 года по осень 2015-го. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

Кроме того, был обнародован разговор адвоката Трампа Руди Джулиани с Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с Петром Порошенко, занимавшим в то время пост президента Украины. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена из-за расследования «дела Burisma». На необходимость прекратить дело ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.

«Дело Байдена» стало поводом для начала процедуры импичмента Трампа, которую инициировали представители Демократической партии в палате представителей 25 сентября. По их утверждениям, во время телефонного разговора с Зеленским американский лидер давил на украинского коллегу с целью получить компромат на Байдена, который считается самым перспективным оппонентом действующего президента США на выборах в 2020 году.

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