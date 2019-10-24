Уволенного по звонку Байдена генпрокурора Украины отказались вернуть на пост

Кассационная административная палата Верховного суда Украины не восстановила Виктора Шокина в должности генерального прокурора. Об этом сообщает портал «Українські новини».

Коллегия судей согласилась с решением Высшего административного суда Украины, который ранее отказал Шокину в праве вернуться на должность генпрокурора. Бывший глава ведомства просил изучить результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за его отставку, настаивая на их фальсификации. Сообщается, что Шокин сможет обжаловать решение в Большой палате Верховного суда.

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3 октября стало известно, что бывший вице-президент США Джозеф Байден во время визита на Украину в декабре 2015 года лично попросил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить в отставку генерального прокурора Виктора Шокина, расследовавшего дело нефтегазовой компании Burisma Holdings, где работал сын Байдена Хантер.

В январе 2018 года Байден-старший рассказал, что в 2016-м Шокина уволили именно из-за его вмешательства. По словам политика, по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы он пригрозил Порошенко не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов, после чего генпрокурор был уволен. По мнению Шокина, Байден настоял на его увольнении из-за расследования Генпрокуратурой деятельности компании Burisma.

20 апреля 2017 года Высший административный суд Украины отказался рассматривать иск экс-генпрокурора о восстановлении в должности. Виктор Шокин был уволен 3 апреля 2016 года, ранее Верховная Рада голосами 289 депутатов одобрила его увольнение тогдашним президентом Порошенко.

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