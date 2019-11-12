Власти Украины одобрили невыгодный нефтяной контракт под давлением США

Американская компания, руководство которой имеет тесные связи с бывшим министром энергетики США Риком Перри, получила крупный контракт в нефтегазовой отрасли Украины благодаря давлению американских чиновников на президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство пишет, что Перри передал Зеленскому список хороших энергетических консультантов во время церемонии инаугурации в мае. Позже рекомендованная американским министром компания получила контракт на освоение Варвинского нефтегазового месторождения сроком на 50 лет.

По данным АР, конкуренты предлагали цену на несколько миллионов долларов выше, однако украинские власти заявили, что у компании друзей Перри лучше финансовые и технические возможности.

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25 сентября Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Поводом стал его телефонный разговор с Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.

Скандал вокруг Байденов произошел после публикаций СМИ о том, что Хантер Байден получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го года. В тот период Джо Байден являлся спецпредставителем США по Украине.

17 октября на фоне скандала министр энергетики Рик Перри подал в отставку. Указывалось, что Трамп считает Перри частично ответственным за произошедшее, поскольку именно министр энергетики настаивал на проведении беседы.

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