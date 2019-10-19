Мир
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Число погибших при прорыве дамбы на руднике увеличилось
Названа причина прорыва дамбы на российском руднике
В Германии начались секретные учения НАТО в условиях «атомной войны»
Месси захотел избежать прикованности к «Барселоне»
Крупнейшую сделку в истории снова отложат
Стало известно о приближении к Земле астероида
Назван переломный момент на переговорах США и Турции по Сирии
На российском руднике прорвало дамбу
Названы сроки отсоединения Украины от энергетической системы России
Новости партнеров

Минэнерго США отказалось предоставить документы для импичмента Трампа

Перейти в «Мою Ленту»

Министерство энергетики США отказалось предоставить конгрессменам документы, необходимые для расследования в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо представителя Минэнерго к главам трех комитетов палаты представителей.

По словам представителя министерства Мелиссы Бурнинсон, расследование не было авторизовано должным образом. Кроме того, речь идет о конфиденциальных сообщениях между представителями исполнительной ветви власти, поэтому запрошенные документы не могут быть предоставлены конгрессменам.

Она отметила, что в соответствии с решением Верховного суда США, у комитета палаты при расследовании не может быть тех же полномочий, что у палаты представителей в целом.

17 октября на фоне скандала министр энергетики Рик Перри подал в отставку. Указывалось, что Трамп считает Перри частично ответственным за произошедшее, поскольку именно министр энергетики настаивал на проведении беседы.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. Самого Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Rick Perry won’t comply with subpoena in impeachment probe
Трамп раскрыл дальнейшую судьбу министра энергетики США
Министр энергетики США подал в отставку
Трамп рассказал об истерике главного сторонника его импичмента
Конгресс США отложил голосование по импичменту Трампа
Другие материалы рубрики
Мир00:0216 октября

Пришел и остался

Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
06:30Сегодня

В Германии начались секретные учения НАТО в условиях «атомной войны»

05:24Сегодня

Назван переломный момент на переговорах США и Турции по Сирии

04:29Сегодня

Десятки сторонников независимости Каталонии попали в больницы

Мир00:0314 октября

«Мое будущее уничтожено»

Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
03:38Сегодня

В США связали массовую стрельбу с националистами «Азова»

21:0018 октября

В ООН объяснили важность ситуации с визами россиян

19:5518 октября

Путин и Эрдоган обсудят Сирию без представителей Сирии

Мир00:0112 октября

«У американцев до сих пор холодная война в головах»

Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
19:3818 октября

Назван автор матерного послания в адрес России в Сирии

19:0418 октября

Россия пообещала Турции очистить север Сирии от курдов

17:5318 октября

Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор

Россия
Названа причина прорыва дамбы на российском руднике
Торговля товарами в Москве по паспортам с московской пропиской«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»
Паспорт СССР делал человека бесправным. Последствия ощущаются до сих пор
Число погибших при прорыве дамбы на руднике увеличилось
«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»
Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
На российском руднике прорвало дамбу
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
Медведев возмутился политикой США в Европе
Все материалы
Мир
В Германии начались секретные учения НАТО в условиях «атомной войны»
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Назван переломный момент на переговорах США и Турции по Сирии
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Десятки сторонников независимости Каталонии попали в больницы
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
В США связали массовую стрельбу с националистами «Азова»
Все материалы
Бывший СССР
Смертность на Украине в два раза превысила рождаемость
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
Окружение Порошенко обвинили в краже сотен миллионов долларов
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
Лукашенко порассуждал об усталости за 25 лет президентства
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Правительство Украины сочли командой дилетантов
Все материалы
Экономика
Крупнейшую сделку в истории снова отложат
«На Севере — жить!»
«Норникель» и Мурманская область договорились об интенсивном развитии региона
Названы сроки отсоединения Украины от энергетической системы России
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Российская компания вошла в сотню лучших работодателей мира
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
«Нафтогаз» нашел хитрый способ не платить России и сэкономить
Все материалы
Силовые структуры
Арестованный полковник московской полиции принял взятку за самогон
«Я думала, он навсегда останется в больнице»
Россиянин устроил кровавую расправу над своей семьей. Но в колонию отправили его врача
Полковников московской полиции арестовали за вымогательство миллионов у адвоката
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Друг сбившего «пьяного» мальчика полицейского объяснил его невиновность
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Националист Тесак покинет зону строгого режима
Все материалы
Наука и техника
Стало известно о приближении к Земле астероида
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Маск пообещал присмотреться к разработке российского инженера
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
В древнем кратере нашли следы неизвестных организмов
Все материалы
Спорт
Месси захотел избежать прикованности к «Барселоне»
«Я вырос на улице — там нет правил»
Он попал в футбол от безысходности и стал одним из главных отморозков в истории АПЛ
В Англии проведут турнир MMA по схеме из 1990-х
Алина Загитова«Мне говорили, что я середнячок»
У Загитовой и Медведевой все меньше шансов на золото — их теснят молодые фигуристки
УЕФА разведет команды из России и Косова
Заслужить прощение
Суперматч МЮ — «Ливерпуль», погоня «Сити», шанс «Челси» — главные интриги тура АПЛ
Фигуристка Самодурова выиграла короткую программу на турнире в Минске
Все материалы
Культура
Концерт Little Big в российском городе оказался под угрозой из-за звонка «сверху»
«Миллиарда недостаточно!»
 
Китай отложил премьеру «Однажды в… Голливуде» из-за сцены избиения Брюса Ли
Дело колкое
Казни, кровь и конструктивизм: как выглядит современное искусство Кавказа
Отец Цоя назвал чушью новую версию гибели сына
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Стало известно об избиении актера Марьянова перед смертью
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий отрезал коллеге волосы в прямом эфире и лишил ее дара речи
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Иностранцы обругали российскую блогершу за неуместное фото из Барселоны
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Вдова Доренко представила фильм о журналисте
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Звезда «Физрука» отправилась на шоу «Холостяк»
Все материалы
Ценности
Женщина подхватила смертельно опасную инфекцию после посещения салона красоты
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Самая молодая миллиардерша в мире нашла новый способ подзаработать
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Роскошный салон Boeing 747 королевской семьи показали изнутри
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Ошибка в речи Трампа опозорила его перед модниками
Все материалы
Путешествия
Младенец умер на борту летевшего в Москву самолета
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Составлен портрет идеального туриста
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Дебош пьяного пассажира на рейсе из Москвы попал на видео
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Пьяный пассажир захотел выйти из самолета во время полета и сорвал рейс
Все материалы
Из жизни
Одинокая женщина завела 300 ручных крыс и пожалела
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Медведь остался без орешков, пришел в город и покалечил четырех человек
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Отец спас ребенка из-под колес автобуса ценой своей жизни
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Подаренный британке минипиг оказался обычной свиньей
Все материалы
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
UAZ придумал фары для «Русского Прадо»
Новый Hyundai Grandeur показали без камуфляжа
Раскрыта внешность первого кроссовера Aston Martin
Все материалы
Дом
Найдено самое дешевое жилье Москвы
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
У бывшего возлюбленного Заворотнюк вслед за квартирой отберут баню и гараж
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Ступени московского Театра эстрады оказались утерянным надгробным памятником
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Москвичи увлеклись перепродажей квартир
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Названо препятствие для внедрения беспилотных машин в России
Над малыми экспортерами предложили ослабить контроль
Все материалы