Минэнерго США отказалось предоставить документы для импичмента Трампа

Министерство энергетики США отказалось предоставить конгрессменам документы, необходимые для расследования в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо представителя Минэнерго к главам трех комитетов палаты представителей.

По словам представителя министерства Мелиссы Бурнинсон, расследование не было авторизовано должным образом. Кроме того, речь идет о конфиденциальных сообщениях между представителями исполнительной ветви власти, поэтому запрошенные документы не могут быть предоставлены конгрессменам.

Она отметила, что в соответствии с решением Верховного суда США, у комитета палаты при расследовании не может быть тех же полномочий, что у палаты представителей в целом.

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17 октября на фоне скандала министр энергетики Рик Перри подал в отставку. Указывалось, что Трамп считает Перри частично ответственным за произошедшее, поскольку именно министр энергетики настаивал на проведении беседы.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. Самого Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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