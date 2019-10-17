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Трамп рассказал об истерике главного сторонника его импичмента

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Дональд Трамп снова обрушился на председателя Палаты представителей в конгрессе Нэнси Пелоси. В своем Twitter он написал, что главному сторонники его импичмента требуется помощь как можно скорее.

«Либо у нее что-то не так с "крышей", либо она просто не любит нашу великую страну. Сегодня она полностью пошла вразнос в Белом доме, и на это было грустно смотреть», — заявил он, призвав молиться за Пелоси, поскольку она «очень больна». Также президент опубликовал фотографию с выступающей на совещании Пелоси, подписав снимок «Истерика нервной Нэнси».

Накануне представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с Трампом, поскольку тот якобы впал в истерику и начал оскорблять Пелоси. Лидер демократов в сенате Чак Шумер утверждает, что президент, среди прочего, назвал ее «третьесортным политиком», и «это не было похоже на диалог».

9 октября Пелоси заявила, что отказ Белого дома от участия в процедуре импичмента Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию и предательство демократии. До этого Белый дом направил в Палату представителей Конгресса США письмо, в котором было сказано, что расследование, ставшее поводом для начала процедуры импичмента, не имеет под собой никаких законных оснований.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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