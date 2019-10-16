Конгресс США отложил голосование по импичменту Трампа

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что демократы откладывают голосование за разрешение провести процедуру импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает Fox News.

По словам Пелоси, в законодательстве нет требования, которое обязывало бы провести голосование прямо сейчас, так что оно будет отложено. Такое решение было принято из-за растущего давления со стороны республиканцев и Белого дома. Она подчеркнула, что это очень серьезный вопрос для демократов, и они не блефуют, а пытаются найти правду.

9 октября Пелоси заявила, что отказ Белого дома от участия в процедуре импичмента Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию и предательство демократии. До этого Белый дом направил в Палату представителей Конгресса США письмо, в котором было сказано, что расследование, ставшее поводом для начала процедуры импичмента, не имеет под собой никаких законных оснований.

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Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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