Конгресс обвинил правительство США в предательстве демократии

Отказ Белого дома от участия в процедуре импичмента американского президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию, предупредила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте спикера.

По словам Пелоси, действия главы США нарушают конституцию и подрывают целостность выборов, а также являются угрозой для национальной безопасности страны. «Президент [Дональд Трамп] пытается ввести беззаконие <...> Письмо Белого дома — это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом», — говорится в заявлении.

Материалы по теме В США начали импичмент Трампа Впереди расследование, но власть президент, скорее всего, сохранит

Ранее Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента Трампа. Советник американского лидера Пэт Чиполлоне направил в Палату представителей Конгресса США письмо, в котором было сказано, что расследование, ставшее поводом для начала процедуры импичмента, не имеет под собой никаких законных оснований.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!