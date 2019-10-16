Трамп предупредил о новой Великой депрессии из-за «клоунов»

Победа на президентских выборах 2020 года любого из кандидатов от Демократической партии США приведет к экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией. Об этом в Twitter заявил президент Дональд Трамп.

«Наша рекордная экономика рухнет, как в 1929 году, если любой из этих клоунов станет президентом», — прокомментировал он очередной раунд дебатов среди демократических кандидатов.

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При этом Трамп выразил уверенность, что теперь подписчики понимают, почему его оппоненты настаивают на «абсолютно незаконном и абсурдном импичменте». По мнению главы Белого дома, в честном противостоянии у его конкурентов нет шансов.

Отметим, что прошедшие 15 октября предвыборные дебаты демократов стали крупнейшими в истории. В них приняли участие 12 кандидатов, при этом все они выступили за импичмент действующего главы государства.

Великая депрессия — мировой экономический кризис, который начался в октябре 1929 года и продолжался до конца 1930-х годов. Она началась 24 октября, в день, позднее получивший название «черный четверг». Тогда всего за неделю рынок потерял 40 процентов стоимости, а банки один за другим объявляли о банкротстве.

Ранее холдинг JPMorgan Chase & Co. создал биржевой индекс Volfefe, который отражает зависимость доходности казначейских облигаций США от сообщений Трампа.

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