Мем про Трампа превратили в биржевой индекс

Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase & Co. создал биржевой индекс под названием Volfefe, который отражает зависимость доходности казначейских облигаций США от твитов американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

Свое название индекс «Volfefe» получил благодаря слиянию двух слов: волатильность (по-английски volatility) и слова covfefe. Последнего нет в английском языке, слово появилось в результате опечатки Трампа в Twitter в 2017 году и превратилось в мем.

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По данным аналитиков JPMorgan, с начала 2016 года, когда Трамп выиграл праймериз Республиканской партии и стал кандидатом от нее в президенты США, он публиковал в среднем 10 твитов в день. В конце 2018 года Трамп резко нарастил активность в Twitter.

По мнению аналитиков, чаще всего рынок откликается на твиты со словами «Китай», «миллиард», «товары», «демократы» и «великой». Индекс Volfefe показывает, что доходности двух- и пятилетних облигаций подвергается большему влиянию твитов, чем доходность десятилетних бумаг.

В конце августа Трамп обвалил основным американские индексы NASDAQ, Dow Jones и S&P 500, обрушившись в Twitter с критикой на главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Он назвал главы американского регулятора и председателя КНР Си Цзиньпина главными врагами Америки. После этого Трамп призвал американский бизнес не вести дела с Китаем.

Аналогичная ситуация произошла в мае незадолго до сильнейшей эскалации торговой войны с Китаем. Тогда Трамп обвалил основным американские индексы NASDAQ, Dow Jones и S&P 500, заявив, что США собираются повысить пошлин на ряд китайских товаров.

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