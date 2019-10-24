Стало известно о тайном информаторе Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на теневые, неофициальные каналы для получения информации о происходящем на Украине. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщила 23 октября The New York Times.

По данным, полученным изданием, американский президент предпочитал использовать не устоявшиеся политические механизмы — ранее на решения главы государства влияла информация от целого ряда агентств — а на собственные неформальные связи. Источник подчеркнул, что при этом Трамп вряд ли преследовал объективность.

Как рассказала NYT бывший директор совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по России Фиона Хилл, глава США предпочитал обсуждать Украину с Кэшьяпом Пателем, помощником в СНБ, официально отвечающим за противодействие терроризму. Ряд заинтересованных лиц, заявил анонимный источник, якобы влиял на мнение Трампа об Украине, которое во многом формировали отчеты от Пателя.

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Ранее сообщалось, что частью «неформального канала политики США на Украине» также были спецпосланник США на Украине Курт Волкер, американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд, министр энергетики Рик Перри и личный адвокат президента Руди Джулиани.

18 октября стало известно, что Трамп хотел отказать Украине в военной помощи из-за коррумпированности ее руководства и остался недоволен тем, что Конгресс США все равно отправил деньги украинской стороне.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.

Скандал вокруг Байденов произошел после публикаций СМИ о том, что Хантер Байден получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го года. В тот период Джо Байден являлся спецпредставителем США по Украине.

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