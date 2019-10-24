Стало известно о давлении Трампа на Зеленского до телефонного разговора

Президент США Дональд Трамп предпринимал попытки надавить на украинского лидера Владимира Зеленского в связи с расследованием в отношении своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена за два месяца до телефонного разговора, который стал поводом для начала импичмента Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

По словам собеседников агентства, за две недели до вступления в должность президента Зеленский собрал совещание якобы для обсуждения проблем энергетики. На самом деле политик и его советники в течение трех часов пытались придумать, что делать с требованиями Трампа возобновить расследование в отношении сына Байдена. Избранный глава государства был обеспокоен тем, что окажется втянут в американские выборы.

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Предполагается, что Трамп сообщил Зеленскому о своем требовании во время телефонного разговора в конце апреля, однако собеседники агентства не смогли вспомнить, говорил ли украинский лидер об этой беседе. В Белом доме, в свою очередь, заявили, что в ходе этого звонка лидеры двух стран обсуждали проведение реформ на Украине, и выразили готовность предоставить расшифровку переговоров.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.

Скандал вокруг Байденов произошел после публикаций СМИ о том, что Хантер Байден получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го года. В тот период Джо Байден занимал должность спецпредставителя США по Украине.

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