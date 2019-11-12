Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос по делу об импичменте Трампа

Глава Пентагона Марк Эспер по-русски ответил на вопрос о судьбе главного эксперта по Украине в Совете национальной безопасности США подполковника Александра Виндмана, который ранее давал показания на закрытых слушаниях в Конгрессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос журналистов, не будет ли Пентагон мстить Виндману за его слова, Эспер ответил на трех языках «no, нет, nein», уточнив, какой язык они предпочитают.

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29 октября Виндман заявил, что в стенограмме июльского разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, опубликованной Белым домом, отсутствует несколько важных фраз и слов. По словам офицера, среди исчезнувших предложений есть утверждения Трампа об аудиозаписях, на которых бывший вице-президент США Джо Байден обсуждает коррупцию на Украине. Также в стенограмме не оказалось упоминаний Зеленским компании Burisma Holdings, где работал Хантер Байден, сын Джо Байдена. Виндман рассказал, что пытался добавить в опубликованную стенограмму отсутствующие фразы, но две правки так и не получилось внести.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями начала процедуры импичмента лидера США. В Конгрессе заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. Сенаторы сочли это попыткой обрушить рейтинг Джо Байдена, который является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году.

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