В США рассказали об американской поддержке «порохоботов»

В США опубликовали показания в Конгрессе заместителя помощника госсекретаря по Европе и Евразии Джорджа Кента, которого допросили в рамках расследования, инициированного Демократической партией США после начала процедуры импичмента. Текст опубликован на сайте разведки США.

«Я ранее приводил ссылки, как "порохоботы", которые активно поддерживали бывшего президента Украины Петра Порошенко, устроили троллинг в соцсетях. И за десять дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию, (...) они нападали на посла [США в Украине Мари] Йованович и на меня», — сказал Кент. Он добавил, что в США также были люди, которые продвигали эти действия. Вероятнее всего, речь идет о политических противниках нынешнего американского президента Дональда Трампа.

По мнению Кента, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер мог знать о желании Порошенко пожаловаться Трампу на Йованович. Волкер также сотрудничал с личным адвокатом президента Руди Джулиани и выступил за расследование против соперника Трампа Джо Байдена.

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«Порохобот» — сленговое название пользователя сети, рьяно поддерживающего курс Порошенко и не стесняющегося в выражениях в адрес оппонентов.

Кента называют куратором антикоррупционных органов на Украине. С 2004-го по 2007 год он работал в посольстве США в Киеве, а затем, с 2014 года, помогал создавать Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.

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