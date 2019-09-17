Белоруссия захотела сделать улучшение отношений с США необратимым

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей оценил переговоры с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Его слова приводит БЕЛТА.

«Как нам кажется, есть взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении и развитии отношений. Мы благодарны нашим американским друзьям за этот интерес. И готовы и дальше поступательно двигаться по пути углубления нашего сотрудничества с целью, чтобы этот процесс стал необратимым», — заявил он.

По его словам, стороны говорили не только о текущем состоянии двусторонних отношений, но и об их перспективах, обсудили конкретные сферы, в которых можно выйти на новый уровень сотрудничества.

«Должен констатировать, что сегодняшние переговоры прошли в атмосфере абсолютной открытости и взаимного доверия», — сказал Макей.

Материалы по теме Верный союзник Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США

В январе Белоруссия сняла введенные 10 лет назад ограничения на число американских дипломатов, которые могут работать в стране. После этого в отношениях двух стран началась оттепель, что выразилось в участившихся контактах руководства Белоруссии с американскими чиновниками.

Так, в марте этого года республику посетил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, который поблагодарил Минск за непризнание российского суверенитета над Крымом. В августе в Минск прилетел занимавший на тот момент пост советника президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Последний, впрочем, отмечал, что его встреча с президентом Лукашенко не принесла результатов.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей объяснял улучшение отношений республики с США тем, что в регионе появились новые геополитические конфликты, и в Вашингтоне поняли, что «Белоруссия — не придаток какой-то другой страны».

С 2008 года в Белоруссии нет американского посла. Белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении республики санкций. Вскоре американский посол также покинул Минск. Тогда же дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек. Представительства двух стран возглавили временные поверенные.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!