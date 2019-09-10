Лукашенко пообещал сделать Минск столицей США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на визит Дональда Трампа в Минск в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

На церемонии открытия легкоатлетического матча Европа — США белорусский лидер выступил с предложением провести его в Минске через два года и пригласил на него Трампа.

«Через два года, если вы нам поручите, мы проведем на еще более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки», — заявил он.

Лукашенко, однако оговорился, «чтобы его не заподозрили в чем-то нехорошем, будто мы хотим Америку присоединить», что Минск станет столицей США только на время проведения матча, так как, по регламенту соревнования, в 2021 году его должна будет проводить Америка. Также он выразил уверенность, что Трамп одержит победу на следующих президентских выборах.

Материалы по теме Верный союзник Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США

29 августа состоялся визит в Минск Джона Болтона. Советник Дональда Трампа стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим Белоруссию с начала века. По итогам переговоров с Лукашенко он заявил, что встреча не принесла конкретных результатов, однако отметил важность обсуждения проблемных вопросов. Также Болтон сообщил, что не обсуждал с белорусским лидером вопрос о восстановлении дипломатического присутствия на уровне послов.

Лукашенко в свою очередь в ходе встречи объявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа. В последнее время белорусское руководство все чаще говорит о необходимости наладить отношения с США. В июне, поздравляя американского президента с Днем независимости, Лукашенко отметил, что сохранение «дружеских и взаимовыгодных отношений с США» стало одним из главных приоритетов белорусской внешней политики. Он добавил, что развитие двусторонних отношений соответствует интересам обеих стран.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!