Лукашенко пообещал сделать Минск столицей США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на визит Дональда Трампа в Минск в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс».
На церемонии открытия легкоатлетического матча Европа — США белорусский лидер выступил с предложением провести его в Минске через два года и пригласил на него Трампа.
«Через два года, если вы нам поручите, мы проведем на еще более высоком уровне подобный матч. Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки», — заявил он.
Лукашенко, однако оговорился, «чтобы его не заподозрили в чем-то нехорошем, будто мы хотим Америку присоединить», что Минск станет столицей США только на время проведения матча, так как, по регламенту соревнования, в 2021 году его должна будет проводить Америка. Также он выразил уверенность, что Трамп одержит победу на следующих президентских выборах.
29 августа состоялся визит в Минск Джона Болтона. Советник Дональда Трампа стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим Белоруссию с начала века. По итогам переговоров с Лукашенко он заявил, что встреча не принесла конкретных результатов, однако отметил важность обсуждения проблемных вопросов. Также Болтон сообщил, что не обсуждал с белорусским лидером вопрос о восстановлении дипломатического присутствия на уровне послов.
Лукашенко в свою очередь в ходе встречи объявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа. В последнее время белорусское руководство все чаще говорит о необходимости наладить отношения с США. В июне, поздравляя американского президента с Днем независимости, Лукашенко отметил, что сохранение «дружеских и взаимовыгодных отношений с США» стало одним из главных приоритетов белорусской внешней политики. Он добавил, что развитие двусторонних отношений соответствует интересам обеих стран.