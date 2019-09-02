Белоруссию обрадовала реакция России на визит советника Трампа

Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Белоруссии по международным делам Валерий Воронецкий рад реакции России на визит в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам Воронецкого, в Кремле реакция на визит в Белоруссию Джона Болтона была спокойной и доброжелательной.

При этом он считает, что некоторые политические силы, в том числе в России, ревниво отнеслись к визиту Болтона. «Когда происходят такие визиты, свидетельствующие об укреплении влияния и авторитета страны, всегда найдутся политические силы, которым это не понравится. Это наши недоброжелатели. В России есть немало сил, которых напрягает укрепление белорусского влияния в регионе», — сообщил он.

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По его мнению, белорусско-американские отношения будут постепенно укрепляться, и Соединенные Штаты полностью отменят санкции в отношении республики. «В США начали понимать, что с Беларуссией лучше иметь нормальный конструктивный диалог, нежели вести конфронтацию, которая ни к чему хорошему не приводит», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что визит Болтона в Белоруссию инициировала американская сторона. Воронецкий считает, что это свидетельствует о росте международного авторитета страны и усиления ее роли как «донора стабильности и безопасности в регионе».

О визите Джона Болтона в Минск стало известно 27 августа. Советник Дональда Трампа стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим страну с начала века. По итогам переговоров с президентом Белоруссии он заявил, что встреча не принесла конкретных результатов, однако отметил важность обсуждения проблемных вопросов. Также Болтон сообщил, что не обсуждал с Лукашенко вопрос о восстановлении дипломатического присутствия на уровне послов.

С 2008 года в Белоруссии нет американского посла. Тогда белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении республики санкций. Вскоре американский посол также покинул Минск.

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