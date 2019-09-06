Лукашенко назвал США самой сильной страной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавний визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и заявил о намерении наладить отношения с Вашингтоном. Его слова передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, причин для того, чтобы Болтон не посещал Минск, не было. Кроме того, белорусский лидер напомнил, что до визита в его страну Болтон неоднократно посещал Россию. «Он что, приехал в Беларусь, прежде всего? Да нет, он уже побывал и в Сочи, и в Москве, и с моим другом, коллегой Путиным обнимался», — сказал он. Лукашенко отметил, что Минск «спокойно переносил» визиты Болтона в Россию и «не возникал».

Также он отметил, что со стороны Белоруссии было бы неправильно отказать Болтону в визите. «Мы должны с ними налаживать отношения», — подчеркнул он, добавив, что США — «это империя» и «самая сильная страна».

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Визит Джона Болтона в Минск состоялся 29 августа. Советник Дональда Трампа стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим страну с начала века. По итогам переговоров с президентом Белоруссии он заявил, что встреча не принесла конкретных результатов, однако отметил важность обсуждения проблемных вопросов. Также Болтон сообщил, что не обсуждал с Лукашенко вопрос о восстановлении дипломатического присутствия на уровне послов.

Лукашенко, в свою очередь, в ходе встречи объявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа. В последнее время белорусское руководство все чаще говорит о необходимости наладить отношения с США. Так, в июне, поздравляя американского президента с Днем независимости, Лукашенко отметил, что сохранение «дружеских и взаимовыгодных отношений с США» стало одним из главных приоритетов белорусской внешней политики. Он также отметил, что развитие двусторонних отношений соответствует интересам обеих стран.

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