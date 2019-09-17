Белоруссия и США преодолели дипломатический кризис

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил о своем намерении анонсировать возвращение американского посла в Минск и белорусского посла в Вашингтон. Об этом он сказал во время проходящего во вторник, 17 сентября, визита в Минск, передает БЕЛТА.

Отмечается, что объявление о взаимном возвращении послов будет сделано в тот же день, 17 сентября, после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По словам американского чиновника, сохранявшееся на протяжении 10 лет «положение вещей неестественно, ненормально». Также он выразил свою удовлетворенность завершением этого периода двухсторонних отношений.

Кроме того, Хейл отметил, что США идут на восстановление отношений с Белоруссией, потому что Вашингтону «очень дорог регион» Восточной Европы и там «внимательно относятся к угрозам безопасности». «Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Белоруссии», — добавил чиновник. Он заверил, что американский посол вернется в Минск не из-за соревнования США с какой-то другой страной.

Материалы по теме Верный союзник Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США

В январе Белоруссия сняла введенные 10 лет назад ограничения на число американских дипломатов, которые могут работать в стране. После этого в отношениях двух стран началась оттепель, что выразилось в учащенных контактах руководства Белоруссии с американскими чиновниками.

Так, в марте этого года республику посетил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, который поблагодарил Минск за непризнание российского суверенитета над Крымом. В августе в Минск прилетел занимавший на тот момент пост советника президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Последний, впрочем, отмечал, что его встреча с президентом Лукашенко не принесла результатов.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей объяснял улучшение отношений республики с США тем, что в регионе появились новые геополитические конфликты и в Вашингтоне поняли, что «Белоруссия — не придаток какой-то другой страны».

С 2008 года в Белоруссии нет американского посла. Белорусское руководство приняло решение отозвать своего представителя в Вашингтоне для консультаций после введенных в отношении республики санкций. Вскоре американский посол также покинул Минск. Тогда же дипломатический штат посольства США в Минске был сокращен с 35 до 5 человек. Представительства двух стран возглавили временные поверенные.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!