В США заявили о влиянии Путина на отношение Трампа к Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оказали влияние на отношение американского президента Дональда Трампа к Украине. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в ходе разговоров с американским лидером и Путин, и Орбан неоднократно позволяли себе уничижительные высказывания в адрес Украины. Так, во время телефонной беседы с Трампом, которая состоялась в мае 2019 года, российский президент, якобы надеясь подорвать отношения между Киевом и Вашингтоном, «сделал то же, что и всегда» — в очередной раз назвал Украину «логовом коррупции».

В результате у Трампа сформировалось представление об Украине как о безнадежно коррумпированной стране, считают источники The Washington Post.

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При этом, по их словам, никто из зарубежных лидеров не пытался заставить Трампа искать в Киеве информацию, которая могла бы скомпрометировать бывшего вице-президента США Джо Байдена, считающегося одним из главных конкурентов действующего главы государства на президентских выборах в 2020 году. Это решение, вероятнее всего, было обусловлено «собственными импульсами» американского лидера, а также теориями заговора, которые поддерживает в том числе адвокат президента Рудольф Джулиани, считают собеседники издания.

По их данным, влияние лидеров других государств на отношение Трампа к Украине стало одной из тем, обсуждавшихся на закрытых слушаниях в конгрессе с участием заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, которого допросили в рамках расследования, инициированного Демократической партией США после начала процедуры импичмента.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена.

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