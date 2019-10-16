У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине

Белый дом отстранил Госдепартамент от работы на украинском направлении. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, выступая в палате представителей Конгресса США. О его словах рассказал присутствовавший на слушаниях депутат Джеральд Коннолли, передает NBC News.

Как сообщается, это произошло в мае после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине. Совещание проводил исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвейни. Он уполномочил заниматься этим вопросом трех человек: министра энергетики Рика Перри, посла США при ЕС Гордона Сондленда и Курта Волкера. Последний в тот момент занимал пост спецпредставителя по Украине, 28 сентября он ушел с поста.

По словам Кента, который сам занимался Украиной и пятью другими странами, трио провозгласило себя «тремя амиго». После этого они оттеснили от работы на украинском направлении всех сотрудников Госдепартамента.

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Ранее демократы отложили голосование за разрешение провести процедуру импичмента американскому президенту Дональду Трампу.

До этого сообщалось, что США пытались навязать неоднозначное заявление украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Над документами работали в том числе Сондленд и Волкер.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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