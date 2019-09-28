Стало известно об отставке Курта Волкера

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

По информации издания, имя Волкера упоминалось в жалобе сотрудника разведки на беседу лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Именно Волкер якобы организовал встречу личного адвоката Трампа Руди Джулиани с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Джулиани подозревают в том, что он был заинтересован в расследовании дела Джо и Хантера Байденов, в связи с чем оказывал давление на Украину.

Государственный департамент США пока что не прокомментировал эту информацию.

Текст жалобы сотрудника разведки на беседу Трампа с Зеленским был опубликован 26 сентября. Автор документа выразил обеспокоенность тем, что президент США использует свои полномочия в целях шантажа другого государства для вмешательства в выборы 2020 года. Также в жалобе говорилось, что администрация пыталась скрыть подлинное содержание разговора.

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