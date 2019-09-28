Медведчук указал на ошибку Волкера

Отставка спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера стала следствием его «архинепрофессионализма» и откровенного вредительства переговорам по мирному урегулированию в Донбассе. Об этом заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщается на сайте политической силы.

По словам политика, именно действия Волкера стали причиной провала мирного процесса на востоке Украины. «Независимо от того, что стало спусковым механизмом этой отставки, данное событие свидетельствует: Волкер окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта на Донбассе», — говорится в заявлении Медведчука.

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В частности, по мнению политика, американский дипломат на переговорах между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса должен был занять нейтральную позицию. Вместо этого Волкер открыто встал на сторону украинской власти, чем помешал мирному процессу. «Он не только занял позицию одной стороны — [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, исповедовавшего идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии, — но и позволял себе крайне радикальные высказывания и оценки в адрес представителей РФ, Донецка и Луганска, чем привносил негатив и вредил минскому процессу», — добавил Медведчук.

Об отставке Волкера стало известно ранее 28 сентября. По информации телеканала CNN, имя спецпредставителя США упоминалось в жалобе сотрудника разведки на беседу лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал отставку дипломата тревожной новостью. По его словам, с Волкером все в стране чувствовали себя более уверенно.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за Донбассом особого статуса, а также проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

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