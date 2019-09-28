Порошенко встревожила отставка Волкера

Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новость об отставке специального представителя США по Украине Курта Волкера. Сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

«Тревожные новости из Вашингтона — спецпредставитель США по Украине Курт Волкер решил уйти в отставку. Трудно переоценить его вклад в укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами», — написал Порошенко.

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По словам бывшего президента Украины, с Волкером все в стране чувствовали себя более уверенно.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Волкер своим решением об отставке только отсрочил реализацию минских договоренностей. По мнению Косачева, спецпредставитель США «оказал медвежью услугу Киеву».

Об отставке Волкера стало известно ранее 28 сентября. По информации CNN, имя спецпредставителя США упоминалось в жалобе сотрудника разведки на беседу лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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