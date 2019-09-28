В России отреагировали на отставку Курта Волкера

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер своим решением об отставке лишь отсрочил реализацию минских договоренностей. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

По мнению Косачева, Волкер «оказал медвежью услугу Киеву». Кроме того, он отметил, что предстоит узнать о настоящих причинах отставки. Косачев считает, что на своем посту Волкер отстаивал лишь интересы США, а не Украины, что сделало его миссию невозможной.

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Об отставке Волкера стало известно ранее 28 сентября. По информации CNN, имя спецпредставителя США упоминалось в жалобе сотрудника разведки на беседу лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Текст жалобы был опубликован 26 сентября. Его автор предположил, что американский лидер использует свои полномочия и шантажирует другое государство для вмешательства в выборы 2020 года. Также в жалобе говорилось, что администрация пыталась скрыть подлинное содержание разговора.

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