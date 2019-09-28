В ЛНР отреагировали на отставку Волкера

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в рабочей группе на переговорах в Минске Родион Мирошник прокомментировал ТАСС информацию об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

По мнению Мирошника, Волкер на своем посту занимался не только дипломатическими вопросами, но и лоббизмом. «CNN сообщает, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку. И это только после того, что NBC напомнила, что он дипломат-волонтер или потому, что совмещал лоббизм с дипломатической деятельностью. Попросту доил Украину», — отметил он.

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Также представитель ЛНР заявил, что украинским властям следует сделать выводы из этой ситуации и попытаться впредь работать в интересах народа, а не «внешних кураторов».

Об отставке Волкера стало известно ранее 28 сентября. По информации телеканала CNN, имя спецпредставителя США упоминалось в жалобе сотрудника разведки на беседу лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал отставку дипломата тревожной новостью. По его словам, с Волкером все в стране чувствовали себя более уверенно.

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