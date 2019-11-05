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Впервые обнародованы показания свидетелей по делу об импичменте Трампа

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Мари Йованович

В США впервые обнародованы показания свидетелей по делу об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Стенограммы показаний опубликовал комитет по разведке палаты представителей Конгресса США на своем сайте.

В документе приводятся слова бывшего посла США на Украине Мэри Йованович и бывшего старшего советника госсекретаря США Майкла Маккинли. Оба свидетеля утверждали, что Трамп продвигал личные интересы, пытаясь убедить «иностранное правительство провести расследование в отношении гражданина США». Они выступили в Конгрессе еще в октябре, однако ответы дипломатов до их публикации проверяли адвокаты.

Маккинли отметил, комментируя поведение Трампа, что за 37 лет госслужбы никогда не видел такого. По его словам, президент использовал дипломатию, чтобы «раскопать грязь на политического оппонента». Также дипломат заявил, что его отставка связана отчасти с этой ситуацией.

Йованович сказала, что была шокирована, когда усышала запись телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленким. В разговоре 25 июля президент США пообещал Йованович «некоторые неприятности» и призвал Зеленского сотрудничать со своим личным адвокатом Руди Джулиани. Также экс-посол рассказала следователю во время дачи показаний, что чувствовала угрозу.

В релизе сказано, что позже будут опубликованы стенограммы показаний бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда.

«Дело Байдена» стало поводом для начала процедуры импичмента Трампу, которую инициировали представители Демократической партии в палате представителей 25 сентября. По их утверждениям, во время телефонного разговора с Зеленским американский лидер давил на украинского коллегу с целью получить компромат на Байдена, который считается самым перспективным оппонентом действующего президента США на выборах в 2020 году. Президент Соединенных Штатов назвал процедуру переворотом.

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