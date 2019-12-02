Зеленский отказался считать власти Украины «попрошайками»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговорах с американским лидером Дональдом Трампом не ставился вопрос расследования деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Spiegel.

«Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы производили впечатление попрошаек», — заявил украинский лидер. По словам Зеленского, он никогда не говорил с президентом США по принципу «я даю тебе то-то, ты мне — то-то».

Он отметил, что Украина находится «в состоянии войны». В связи с этим Зеленский считает, что США, которые являются стратегическим партнером Киева, не должны блокировать ему какую-либо помощь. «Это о справедливости, это просто история сама по себе», — пояснил Зеленский.

В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент требовал от украинского лидера начать расследование действий сына Джо Байдена Хантера в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента. После этого Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий.

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