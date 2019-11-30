Стало известно о возможностях Киева начать выгодные Трампу расследования

Власти Украины по-прежнему могут объявить о расследованиях, политически выгодных президенту США Дональду Трампу — в том числе, в свете ситуации с импичментом. Об этом в субботу, 30 ноября, источники, знакомые с позицией украинской стороны, сообщили CNN.

По их словам, чиновники Украины обсуждают подобную возможность для того, чтобы улучшить отношение Трампа к своей стране. Собеседники CNN также отмечают, что украинцы осознают свою зависимость от США в сфере помощи по линии безопасности и ищут большей поддержки американской стороны.

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Тем не менее, источники указывают, что Киев не знает, с кем может работать и кому доверять, чтобы убедительно донести свое мнение до Трампа. Дело в том, что многие американские чиновники, связанные с отношениями США и Украины, в настоящее время вовлечены в процедуру импичмента Трампа, и, как считают на Украине, потеряли доверие американского лидера.

О каких потенциальных расследованиях на Украине может идти речь, собеседники CNN не уточнили. Однако для Киева понятно, что они должны затрагивать не только «проблемы прошлого», но и текущие вопросы.

22 ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп приветствует возможное рассмотрение импичмента в сенате.

В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент требовал от украинского лидера начать расследование действий сына Джо Байдена Хантера в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента. После этого Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий.

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