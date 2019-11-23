Россию заподозрили в попытке обвинить Украину во вмешательстве в выборы в США

Несколько лет Россия проводила кампанию по дискредитации Украины, чтобы доказать ее вмешательство в американские выборы 2016 года, пишет The New York Times.

Источники сообщили изданию, что тема российской активности обсуждалась на брифинге с участием сенаторов и сотрудников американской разведки. Речь шла о новых тактиках влияния страны, в том числе об усовершенствовании методов конспирации.

В публикации сказано, что Россия пытается переложить свою ответственность за вмешательство в американские выборы на Украину и представить ее власти «в очень плохом свете». Для этого в первую очередь идет акцент на высказываниях и действиях нескольких украинцев, которые в 2016 году активно критиковали кандидатуру Дональда Трампа.

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«Российские разведчики развернули агентурную сеть и начиная с 2017 года распространяют смесь опровергнутых конспирологических теорий и доказанных фактов, чтобы создать впечатление, что правительство в Киеве несет ответственность за взлом почтовых серверов Демократической партии и другие попытки вмешательства», — говорится в тексте.

По информации издания, сотрудники российских спецслужб предоставляли информацию о вмешательстве Украины российским и украинским олигархам и бизнесменам, которые потом передавали эти данные журналистам и политикам в Соединенных Штатах. Данные дошли до окружения Трампа, который обсуждал тему украинского вмешательства с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Позднее разговор с Зеленским и просьбы провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, работавшего на Украине, привели к началу процедуры импичмента Трампа.

NYT отмечает, что кампания Москвы, очевидно, удалась — в рядах республиканцев началось обсуждение украинского вмешательства. Спецслужбы США полагают, что Россия может нарастить обороты по мере приближения предвыборной президентской гонки 2020 года.

В октябре на Украине возобновили дело о вмешательстве страны в американские выборы президента в интересах кандидата Хиллари Клинтон. Фигуранты дела — руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и его подчиненные. Поводом для расследования стали показания депутата Верховной Рады Бориса Розенблата, который заявил, что директор бюро передал штабу Клинтон черную бухгалтерию Партии регионов, в которой был компромат на главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани также говорил о существовании доказательств украинского вмешательства.

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