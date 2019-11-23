В Британии сравнили влияние России на Brexit с Бермудским треугольником

Рассуждения о том, что Россия в 2016 году могла повлиять на результаты референдума о Brexit, сродни легендам о Бермудском треугольнике. Об этом заявил британский премьер Борис Джонсон в ходе предвыборных дебатов в телеэфире «Би-би-си», сообщает ТАСС.

Политик отметил, что ему ничего неизвестно о свидетельствах вмешательства России в выборы или референдумы, проводившиеся в Британии.

Теми же словами Джонсон охарактеризовал предположения о том, что нынешний кабинет министров специально откладывает обнародование доклада о якобы имевшем место вмешательстве России в британскую политику. «Простите, но все это — ерунда вроде Бермудского треугольника», — подчеркнул британский премьер.

Подобные обвинения в адрес Джонсона звучали со стороны оппозиции, а также из уст ранее исключенного из Консервативной партии бывшего прокурора Англии и Уэльса Доминика Грива, который возглавляет составивший доклад парламентский комитет. Сам глава правительства страны в ответ на это отметил, что «не видел никакой необходимости менять время его публикации» и ускорять стандартную процедуру утверждения подобных документов премьерской канцелярией, что может занимать несколько недель.

В связи с роспуском парламента перед запланированными на 12 декабря досрочными выборами доклад теперь может быть опубликован только после обновления состава Палаты общин.

Ранее в ноябре Борис Джонсон уже говорил, что нет никаких свидетельств того, что Россия вмешивалась в политический процесс в Великобритании.

Россия также последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах.

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