Британия и Россия захотели помириться

Великобритания и Россия изучают возможности для разморозки дипломатических отношений. Об этом сообщает The Guardian.

Страны не исключают, что российский лидер Владимир Путин и британский премьер-министр Тереза Мэй могут встретиться в ходе саммита «Большой двадцатки», который пройдет в конце июня в Японии. Издание отмечает, что встреча будет назначена только в том случае, если обе стороны будут уверены в продуктивности переговоров и смогут договориться о повестке.

Если встреча состоится, она станет первой после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британия по-прежнему возлагает ответственность за случившееся на Россию, однако готова частично восстановить отношения при определенных условиях.

Материалы по теме «Отношениям уже некуда ухудшаться» Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе

В Лондоне не ожидают, что Москва признает свою вину. Страна надеется, что Кремль предоставит гарантии того, что такие случаи не повторятся впредь. Тогда Британия сможет убедиться, что Россия сделала верные выводы.

После высылки британских дипломатов из Москвы Лондон потерял возможность анализировать ситуацию внутри России. Также спецслужбы двух стран должны продолжать взаимодействие, чтобы предотвращать потенциально опасные моменты. Все это подталкивает Британию к разморозке отношений после длительного конфликта.

В начале июня пресс-секретарь Терезы Мэй заявила, что отношения между странами могут измениться в лучшую сторону только после того, как Москва поменяет свое поведение. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Россия не считает целесообразным менять свое поведение по требованию Лондона.

Отношения между странами испортились после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года. Сразу после случившегося Лондон обвинил высшее руководство России в причастности к преступлению. Москва последовательно указывает на отсутствие каких-либо доказательств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!