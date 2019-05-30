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В Лондоне стало больше российских дипломатов

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Число российских дипломатов в Лондоне выросло впервые с тех пор, как россиян выслали из Великобритании после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Times.

В январе в российском посольстве в Великобритании работали 40 дипломатов, сейчас их стало 44. До скандала с отравлением Скрипалей их было 58, однако, как утверждает издание, это все равно может считываться российским правительством как признак слабости.

Издание отдельно отмечает, что заместитель советника по национальной безопасности Кристиан Тернер в мае ездил в Москву с целью налаживания отношений и встречался с неназванными министрами и официальными лицами.

13 мая стало известно, что Великобритания сменит посла в России: нынешнего главу дипмиссии в Москве Лори Бристоу в 2020 году заменит Дебора Броннерт.

Ранее сообщалось, что в середине 2019 года российский посол Александр Яковенко также уйдет со своего поста. Пока неизвестно, кто станет его преемником.

4 марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

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