Великобритания сменит посла в России

Великобритания сменит своего посла в России. Новым послом королевства станет Дебора Броннерт, о чем со ссылкой на МИД страны сообщает «Интерфакс».

Броннерт, занимающая в британском внешнеполитическом ведомстве пост директора по экономическим и глобальным вопросам, вступит в должность в 2020 году, сменив нынешнего посла в Москве Лори Бристоу.

Ранее дипломат уже работала в Москве — с 2002-го по 2005 год Броннерт была советником по экономическим и торговым вопросам при посольстве. С 2011-го по 2014-й она возглавляла британскую дипмиссию в Зимбабве.

29 апреля стало известно, что Россия собирается сменить посла в Великобритании. Александр Яковенко, занимавший этот пост в течение восьми лет, уступит свой пост преемнику, имя которого пока не называли.

В марте российского посла и других дипломатов обвиняли в шпионаже. Представители дипмиссии отвергли все обвинения, назвав их клеветой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!