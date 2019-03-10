В Британии отказались извиняться перед российским послом за обвинения в шпионаже

Британская газета The Mail on Sunday отказалась извиняться перед российским послом Александром Яковенко за обвинения в шпионаже. Об этом заявило посольство России в Лондоне, передает РИА Новости.

Редакция издания сообщила дипмиссии, что не считает нужным приносить публичные извинения за публикацию материала. Газета согласилась добавить к исходному тексту заявление посольства с опровержением этой информации, однако полагает, что этого достаточно.

В посольстве не удивились ответу редакции, хоть и отметили, что разочарованы такой позицией. «С сожалением вынуждены констатировать, что в последнее время мы все чаще становимся свидетелями нападок в британской прессе, в том числе и в солидных изданиях, на лидеров и представителей иностранных государств, политика которых расходится с политическими установками нынешнего британского руководства», — заключили в российской дипмиссии.

3 марта посольство потребовало от The Mail on Sunday официальных извинений за клевету в адрес Яковенко. Газета опубликовала материал о том, что он был выслан за шпионаж во время работы в постпредстве России в Нью-Йорке. По информации российской стороны, Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981-го по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки. «Информация о его высылке является грубой ложью», — указал пресс-атташе посольства.

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