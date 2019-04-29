В МИД рассказали о смене посла России в Великобритании

В середине лета Россия сменит посла в Великобритании: Александр Яковенко, сейчас занимающий этот пост, может стать руководителем Дипломатической академии. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсантъ».

Пока не известно, кто станет новым послом. Возможным преемником Яковенко называют главу департамента общеевропейского сотрудничества Андрея Келина, в 2011-2015 годах был постоянным представителем России при ОБСЕ.

Отмечается, что в Лондон вряд ли отправят кого-либо из замов главы российского МИД Сергея Лаврова. Причина этого в том, что отношения между странами испортились после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позиция заместителя министра, после которой часто ранее становились послами, теперь «воспринимается как весьма токсичная».

64-летний Яковенко провел на этой должности восемь лет. В марте 2019 года таблоид The Mail of Sunday обвинил его в том, что, работая в постпредстве СССР в Нью-Йорке в 1981-1986 годах, он вел шпионскую деятельность и за это был выслан из США. Посольство опубликовало опровержение и потребовало у газеты извинений, но журналисты извиняться отказались.

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