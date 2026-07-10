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14:42, 10 июля 2026Мир

Марин Ле Пен возглавила рейтинг кандидатов в президенты Франции

BFMTV: Вернувшая право на участие в президентских выборах Ле Пен лидирует в опросах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, вернувшая себе через суд право на участие в президентских выборах 2027 во Франции, уверенно лидирует в опросах. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на опрос OpinionWay.

Согласно данным опроса, Ле Пен набрала бы от 34 процентов до 36 процентов голосов в первом туре, если бы выборы состоялись в эти выходные. На втором месте оказался лидер правоцентристской партии «Горизонты» Эдуар Филипп (22 процента). Далее идут основатель левой «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон (13-15 процентов) и лидер пропрезидентской партии «Возрождение» Габриэль Атталь (7 процентов).

По словам социологов, объявление о выдвижении ее кандидатуры сыграло на ее рейтинг более положительно, чем приговор оказал негативного воздействия.

Ранее стало известно, что решение Ле Пен вновь баллотироваться на пост президента Франции вызвало обеспокоенность в Брюсселе. Уточняется, что там рассчитывали на выдвижение Жордана Барделла.

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