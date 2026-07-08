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08:38, 8 июля 2026Мир

Раскрыта реакция Брюсселя на решение Ле Пен участвовать в выборах президента Франции

Politico: Брюссель встревожился решением Ле Пен участвовать в выборах президента Франции
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Решение лидера парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вновь баллотироваться на пост президента Франции вызвало обеспокоенность в Брюсселе, где рассчитывали на выдвижение Жордана Барделла. Об этом сообщает Politico.

«Из этих двух вариантов предпочтительнее Барделла, но его кандидатура все равно означала бы серьезный разрыв в исторических отношениях Франции с ЕС», — заявил эксперт аналитической компании Eurasia Group Муджтаба Рахман.

По данным издания, в последние месяцы в Брюсселе активно обсуждали возможные последствия прихода к власти как Ле Пен, так и Барделла. При этом многие европейские чиновники рассматривали Барделла как более прагматичного и менее идеологизированного политика, с которым было бы легче выстраивать диалог.

Ранее Ле Пен заявила, что намерена баллотироваться на пост президента Франции на выборах 2027 года. Она добавила, что в случае ее избрания Жордан Барделла станет премьер-министром.

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