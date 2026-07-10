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Из жизни
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14:44, 10 июля 2026Из жизни

70-летний мужчина потерялся и шесть дней выживал в дикой природе

В США 70-летнего мужчину, пропавшего на рыбалке, нашли спустя шесть дней
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В штате Калифорния, США, 70-летнего Ронди Паккарда-старшего, пропавшего на рыбалке, нашли живым. Об этом пишет abc30.com.

Тревогу подняли родственники мужчины. Еще до начала официальной поисковой операции они сами обследовали окрестности озера Пайн-Флэт. Там и рыбачил Ронди. Однако не смогли его найти.

По словам жены пропавшего Валери Паккард, она переживала за состояние и здоровье мужа — у него диабет. Однако болезнь не помешала Ронди. Он потерялся и выживал в дикой природе шесть дней, пока его не обнаружили в 150 метрах от его машины. Мужчина был сильно обезвожен, весь в грязи и не мог передвигаться.

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Ронди госпитализировали. Он постепенно идет на поправку. «Я благодарила Бога. Была в шоке и так счастлива, что он жив», — призналась Валери. Семья полагает, что Ронди смог выдержать все испытания благодаря военному опыту: в прошлом он служил в морской пехоте.

Ранее сообщалось, что жителя Ливии Марвана Аль-Бахиджи спасли из пустыни. Мужчине пришлось выживать в условиях сильной жары без воды пять дней.

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