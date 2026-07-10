В деле о расчленении бывшего мэра российского города внучкой появился новый поворот

Внучка экс-мэра Самары Тархова бурно отреагировала в суде на родственников Метревели

В деле о расчленении бывшего мэра Самары Виктора Тархова его внучкой Екатериной появился новый поворот. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

9 июля в Самарском областном суде состоялось очередное заседание по делу о расправе над бывшим мэром Самары Тарховым и его супругой. На заседание впервые пришли родственники других фигурантов дела — Светланы и Дмитрия Метревели. Марина и Бичико Метревели просили допросить их. Подсудимая бурно отреагировала на их появление. Она сделала заявление о передаче 15 миллионов рублей Марине Метревели.

Екатерина Тархова рассказала, что женщина представилась ей влиятельным лицом из Москвы и пообещала решить вопрос о помиловании матери Тарховой Людмилы, которая находится в колонии. В своей речи обвиняемая заявила, что не понимает, как вообще могла в это попасть. «Каждый день осознаю, что у меня нет ни бабушки, ни дедушки благодаря вот этим людям, которые присутствуют и отнекиваются. Я, конечно, понимаю, что в любом случае я буду находиться в местах лишения свободы, но мечты мои такие», — сказала Екатерина Тархова, указывая на родных Метревели.

Родственники Метревели попросили суд допросить их сегодня, потому что в их планах выехать за пределы России на три месяца, но получили отказ.

По данным издания, семья Метревели имеет давнюю криминальную историю.

О расправе над Тарховым и его женой стало известно 5 февраля 2025 года. По подозрению в преступлении задержали их внучку — Екатерину Тархову.

По версии следствия, в декабре 2024 года она вместе с двумя подельниками отравила дедушку с бабушкой, заморозила их тела азотом и пропустила через мясорубку вместе с гречкой, чтобы было легче спрятать улики.

