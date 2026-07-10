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14:45, 10 июля 2026Интернет и СМИ

Живущая в Европе российская блогерша пожаловалась на полицейское насилие

Блогерша Приколена заявила, что не ходит на митинги во Франции из-за полицейского насилия
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Российская блогерша Елена Малахова, известная как Приколена, живущая во Франции, заявила, что боится ходить на протесты из-за возможного полицейского насилия. Этим она поделилась в интервью журналистке Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

«Во-первых, я не знаю, на какой митинг мне пойти во Франции, я пока не определилась, за что или против чего. Ну даже если [идти], я что-то пока боюсь тоже, на самом деле. Какое-то полицейское насилие стало в государстве повсеместно», — пожаловалась Малахова в ответ на вопрос Гордеевой о том, стала ли она посещать протестные акции после отъезда из России.

Приколена также добавила, что на видео с протестов в европейской стране можно заметить, что полицейские агрессивно подавляют даже мирные выступления, в частности избивают митингующих.

Ранее бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказала, что покинувшие Россию релоканты понесли серьезные потери. По ее словам, многие из них в один момент лишились работы и статуса.

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