Россия отказалась менять поведение по требованию Лондона

Россия не считает целесообразным менять свое поведение по требованию Великобритании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в пятницу, 7 июня.

«Потому что единственное, что Россия хочет — это взаимовыгодных наших отношений, которые основываются на учете интересов друг друга. И в этой линии поведения нет ничего предосудительного», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь британского премьер-министра Терезы Мэй заявила, что отношения между странами могут измениться в лучшую сторону только после того, как Москва поменяет свое поведение. Таким образом она прокомментировала призыв российского президента «отбросить всю мишуру», связанную со шпионскими историями. Он отметил, что игры спецслужб не должны влиять на дипломатические отношения.

Отношения между странами испортились после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года. Сразу после случившегося Лондон обвинил высшее руководство России в причастности к преступлению. Москва последовательно указывает на отсутствие каких-либо доказательств.

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