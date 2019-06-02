Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.

Глава называется «Беседы с черным котом». В ней женщина рассказывает, как впервые узнала о случившемся с ее родственниками. Об отравлении ей рассказал друг семьи по телефону.

«Новость, которая выскочила подобно жуткому оскалившемуся дракону к нам, в тихую провинциальную идиллию вечера понедельника из бескрайних просторов мировой сети в один миг погрузила нас в болотину ужаса, в котором мы живем с мужем и нашими детьми с того вечера по сей день», — так описывает Виктория Скрипаль свои впечатления от произошедшего (орфография и пунктуация автора сохранены).

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Женщина рассказала ТАСС, что у нее возникли разногласия с человеком, который должен был помочь ей выпустить книгу. После этого Скрипаль приняла решение публиковать рассказ самостоятельно на своей странице в соцсетях.

По ее словам, вместе с книгой будут опубликованы ранее неизвестные фотографии из семейного архива. Скрипаль отметила, что периодичность выхода глав и снимков будет зависеть от реакции аудитории.

В мае стало известно, что британская телерадиовещательная организация «Би-би-си» снимет телевизионную драму об отравлении Скрипалей. Создатели двухсерийной картины рассказали, что драма «отобразит храбрость, стойкость и личный опыт местных жителей, которые оказались в ситуации невообразимого кошмара».

4 марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому. Британия обвинила в произошедшем Россию и назвала имена предполагаемых виновников произошедшего — Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным СМИ, это офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Москва отвергает все обвинения Лондона.

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