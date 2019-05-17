Про отравление Скрипалей снимут телевизионную драму

Британская телерадиовещательная организация «Би-би-си» снимет телевизионную драму про отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает BBC News в пятницу, 17 мая.

Отмечается, что состоящая из двух частей картина расскажет о том, как «простые люди реагировали на кризис на пороге своего дома, демонстрируя необычайный героизм». Название проекта пока не уточняется. Также пока не объявлен кастинг актеров.

Материалы по теме Нашпионил Он предал Россию, а теперь умирает в Британии: как полковник ГРУ стал изменником

Сценаристы Адам Паттерсон и Деклан Лоун, которых привлекли к работе над кинолентой, заявили, что для них большая честь рассказать эту историю, а также отметили, что в основе их работы лежат обширные и тщательные исследования. «Мы были поражены великодушием жителей Солсбери, которые открылись за последние нескольких месяцев и продолжают делать это», — добавили они.

Один из руководителей подразделения «Би-би-си драма» Пирс Венгер подчеркнул, что инцидент в Солсбери шокировал нацию и оказал огромное влияние на местное сообщество. По его мнению, драма «отобразит храбрость, стойкость и личный опыт местных жителей, которые оказались в ситуации невообразимого кошмара».

4 марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!