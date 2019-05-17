Про отравление Скрипалей снимут телевизионную драму

Британская телерадиовещательная организация «Би-би-си» снимет телевизионную драму про отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает BBC News в пятницу, 17 мая.
Отмечается, что состоящая из двух частей картина расскажет о том, как «простые люди реагировали на кризис на пороге своего дома, демонстрируя необычайный героизм». Название проекта пока не уточняется. Также пока не объявлен кастинг актеров.
Сценаристы Адам Паттерсон и Деклан Лоун, которых привлекли к работе над кинолентой, заявили, что для них большая честь рассказать эту историю, а также отметили, что в основе их работы лежат обширные и тщательные исследования. «Мы были поражены великодушием жителей Солсбери, которые открылись за последние нескольких месяцев и продолжают делать это», — добавили они.
Один из руководителей подразделения «Би-би-си драма» Пирс Венгер подчеркнул, что инцидент в Солсбери шокировал нацию и оказал огромное влияние на местное сообщество. По его мнению, драма «отобразит храбрость, стойкость и личный опыт местных жителей, которые оказались в ситуации невообразимого кошмара».
4 марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.