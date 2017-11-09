В Америке снимут сериал про падение дома Романовых

Американская компания Netflix займется производством сериала о крахе династии русских царей Романовых. Об этом сообщает Deadline.

Высокобюджетный документальный проект получит название «Последние цари». Он будет состоять из шести частей.

Сюжет проследит историю дома Романовых и жизнь последнего императора династии Николая II, убитого в 1918 году после Февральской революции. Сериал будет снят с элементами реконструкции.

Продюсированием займется компания Nutopia. Планируется, что сериал выйдет в эфир в 2018 году.

В ноябре 2016 года в России разгорелся скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда». Картину, рассказывающую об отношениях будущего императора и канонизированного святого Николая II с балериной, некоторые сочли оскорблением чувств верующих.